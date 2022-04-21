〈商品報價〉出口需求熱 玉米再突破8美元、黃豆攀抵2個月新高

芝加哥三大農產品期貨周三 (20 日) 漲跌不一，受出口前景看好及供應吃緊影響，玉米期貨再度突破每英斗 8 美元的 10 年高點，黃豆也攀抵 2 個月以來新高價；小麥則因獲利了結而走跌。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.3%，報每英斗 8.1 美元，觸及 2012 年以來新高價。追蹤玉米期貨的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 反彈 0.71%，報 29.88 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 揚升 1.5%，報每英斗 17.17 美元，創 2 個月以來新高價；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.87% 至 28.94 美元。

小麥在價格大幅攀升之後，多頭持續獲利了結，打壓麥價回落。芝加哥 7 月小麥 (WCON) 收跌 1% 至每英斗 10.975 美元。Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.18%，報 10.91 美元。

玉米價格徘徊於 10 年高點，交易商關注美國中西部地區的氣候，氣象預報顯示，未來幾天該區域將出現大範圍降雨，本周稍晚也將出現季節性低溫，恐使春播更為緩慢。

此外，長達兩個月的俄烏衝突持續中斷玉米及小麥出口供應，也支撐了玉米價格，分析師稱，烏克蘭玉米在國際市場缺席，將提高海外買家對美國及巴西等國家的採購需求。

黃豆部分，目前美國 5~8 月船期大豆出口價格較巴西低廉，使得美國大豆出口速度加快，而玉米春播進度緩慢，也可能使農民轉種黃豆，吸引黃豆技術買盤湧現。