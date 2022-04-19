俄烏戰爭+中國掃貨 玉米價格登9年高點 

俄烏戰爭引發供給疑慮並帶動需求，正在刺激全球農作物價格不斷攀高，芝加哥玉米期貨周一 (18 日) 漲到近 10 年高點，全球糧食危機引人關注。

芝加哥 7 月玉米期貨周一上漲 3% 至每蒲式耳 8.07 美元，是 2012 年 9 月以來最高價，且距離 8.49 美元歷史高點不遠。玉米期貨今年初還不到 6 美元。

小麥期貨周一也收高，黃豆期貨一度漲破每蒲式耳 17 美元。

烏克蘭是小麥、葵花油等出口大國，俄羅斯不僅盛產小麥，也生產多種化肥原料。烏克蘭穀物協會日前警告，烏克蘭新一波玉米收成量可能比去年減 40%。

美國是全球最大玉米出口國，但肥料成本居高不下，導致春季播種延後。據悉美國種植玉米的農民如今打算改種黃豆，這在歷史上只發生過兩次。

同時，市場對玉米需求正在增加，美國 4 月對中國的玉米出口，出現好幾筆規模超過 100 萬噸的交易。

Total Farm Marketing 資深市場顧問 Naomi Blohm 說：「大家都密切關注中國經濟、封城影響和大宗商品需求，尤其是玉米。」

早在戰爭爆發之前，農作物價格就已經因為全球供應鏈中斷、運輸成本高昂而上漲。

另一個推升玉米近期需求的力量，可能和美國總統拜登的燃料政策有關。拜登政府上周宣布暫時放寬在夏季銷售高乙醇含量的汽油，以舒緩能源價格高漲的壓力。

玉米等糧食價格飆漲，已經成為世界銀行 (World Bank) 和國際貨幣基金 (IMF) 最掛心的風險之一，擔憂可能演變成社會動盪。

美國財長葉倫將在周二召開高階小組會議，討論在俄烏戰爭中惡化的全球糧食安全危機，世銀、IMF 和國際農業發展協會 (IFAD) 官員、以及 G7 和 G20 領袖都將參加。