〈商品報價〉供應緊繃 玉米期貨價逼近10年高點

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周一 (18 日) 全面上漲，其中玉

米價格飆上近 10 年新高，突破每英斗 8 美元，主因是烏克蘭供應減少使出口市場緊繃。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 收漲 3%，報每英斗 8.07 美元。玉米價格自 2012 年 9 月以來從未觸及每英斗 8 美元，今年初還不 6 美元，如今已逼近 2012 年的 8.49 美元歷年高價。

追蹤玉米期貨的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 2.19%，報 29.85 美元。

受到俄羅斯入侵影響，烏克蘭農業部最新報告，將該國春季作物的種植

面積將年減 17%，春季作物包括小麥、大麥、玉米、甜菜等。烏克蘭農業

部還稱，該國因港口關閉，導致目前有 125 萬噸的穀物以及油籽無法出口

，並預期近期的情況可能還會惡化。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 也收高 1.7%，報每英斗 16.9325 美元，盤中一度漲破 17 美元。Teucrium 大豆價格指數 ETF(SOYB-US) 上漲 1.06% 至 28.59 美元。

芝加哥 7 月小麥期近月芝加哥小麥 (WCON) 貨上漲 2.2%，至每英斗 11.2875 美元。Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 攀升 2.29%，收報 11.16 美元。

玉米等糧食價格飆漲恐演變成社會動盪，因此美國財長葉倫將在周二召開高階小組會議，討論在俄烏戰爭中惡化的全球糧食安全危機，世銀、IMF 和國際農業發展協會 (IFAD) 官員、以及 G7 和 G20 領袖都將參加。