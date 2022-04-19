肥料價格翻倍漲 亞洲稻米收成保守估減10%

肥料價格高漲，導致亞洲多國的稻農縮減用量，研究機構預估可能導致這種主食最近一季收成減少 10%，等同影響 5 億人食用量，加劇當前的糧食危機。

過去一年來，從越南到菲律賓的肥料價格上漲一倍甚至兩倍，總部在菲律賓的國際稻米研究所 (IRRI) 預測，稻米最近一季收成可能減少 3600 萬噸或 10%。

IRRI 表示，這只是保守預估，如果俄烏戰爭拖下去，影響可能更巨大。

肥料原本已因供應鏈瓶頸上漲一段時間，又因為身為供應大國的俄羅斯入侵烏克蘭，肥料貿易受到更嚴重的干擾。

比起戰爭爆發後行情大漲的小麥和玉米，稻米因為產量豐沛、庫存無虞，價格相對穩定，這代表肥料上漲將使稻農面臨更高成本和更低的利潤。

舉例來說，過去一年來小麥飆漲 78%，棕櫚油漲 69%，玉米漲 38%，黃豆漲 21%，但泰國米不僅沒漲，甚至還跌價 15%。

稻米價格相對小麥、玉米相對穩定。(圖: AFP)

越南湄公河三角洲堅江省一名阮姓稻農說，每袋 50 公斤裝的尿素一年來價格三級跳，使一些稻農減少 10% 到 20% 肥料用量，寧可讓產量下降。

印度肥料補貼暴增四成

亞洲國家多年來把稻米價格控管視為重要的政策，為了提升產量，由政府提供農民肥料補貼，因此肥料價格大漲，代表政府的財政負擔將加重。

以高度仰賴肥料進口的印度為例，今年肥料補貼預估達到 200 億美元，較 2 月預算書預估的 140 億美元暴增。

印度是全球第二大稻米生產國，出口地包括沙烏地阿拉伯、伊朗、尼泊爾、孟加拉。

不過肥料價格上漲並非全是壞事，IRRI 表示，亞洲稻農原本廣為使用化肥，現在因為漲價，有機會提升使用效率。IRRI 正在協助農民因應，具體作法包括混用有機和化學物質，既不影響稻米產量，也盡可能維持土壤健康。