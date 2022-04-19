日圓貶破128關卡 美日財長將舉行雙邊會談

在日圓延續至少半世紀以來最長跌勢之際，美國財政部宣布，財長葉倫 (Janet Yellen) 將在 G20 峰會期間，與日本財務大臣鈴木俊一舉行雙邊會談。

此次會談將於本周晚些時候舉行。上月底，在日圓大幅貶值後，美日兩國當局同意就匯率問題進行密切溝通。

日圓兌美元連續第 13 個交易日下跌，周二 (19 日) 突破了 128 關卡。截至東京時間周二 14:57，美元兌日圓報 128.16，日圓跌約 0.85%。

日圓盤中 (圖: 鉅亨網)

財務大臣鈴木俊一表示，日圓大幅波動是不可取的，鑑於當前的經濟環境，日圓走弱具有強烈的負面影響。

在貨幣持續疲軟之下，日本企業進口成本上升，鈴木說：「我們正以強烈的警惕意識，監控外匯市場的動向。」

美國大幅升息的前景，加上日本央行決心維持強有力的寬鬆貨幣政策，促使日圓兌美元一路走低，至 20 年低點。

鈴木拒絕就日本政府和日本央行應如何應對日圓走軟發表評論，包括干預市場是否為一種選擇。

在此之前，日本央行總裁黑田東彥周一表示，雖然日圓疲軟對整體經濟有利，但日圓的快速下跌，可能會擾亂企業計畫，需要密切關注。

Brown Brothers Harriman & Co. 外匯策略全球主管認為，雖然擔憂上升，但日本干預匯市的風險並不高，除非日本央行轉變超級鴿派的立場，否則貨幣政策分歧，會繼續推動日圓走軟，干預的效果可能不會持久。

東京的交易員日漸達成共識，日圓兌美元匯率未來幾個月將跌至 130，此後日圓才會走穩。