日圓匯率直直落 現鈔賣出驚見0.2315元創近25年新低

日圓匯率再度跳水，今 (19) 日兌換美元跌破 128 價位，就連專家也直指貶過頭了，日圓兌新台幣同樣走低，根據台銀牌告匯率顯示，現鈔賣出價一度下探 0.2315 元，終場以 0.2318 元作收，創近 25 年來最低紀錄。若與今年 3 月初高點相較，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到 3570 元。

日圓兌美元連續 13 個交易日下跌，19 日更突破 128 關卡，在日圓延續至少半世紀以來最長跌勢之際，美國財政部宣布，財長葉倫將在 G20 峰會期間，與日本財務大臣鈴木俊一舉行雙邊會談。

日圓匯價貶不停，若以今年 3 月初高點來看，當時現鈔賣出價 0.2493 元，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 20 萬 561 日圓，今天日圓現鈔賣出最低來到 0.2315 元，創台銀有統計以來新低，兌換新台幣 5 萬元約可換得 21 萬 5982 日圓，短短一個多月即可多換 15421 日圓，約合新台幣 3570 元。

根據央行統計，美元指數今年以來上漲 5.34%，主要貨幣多呈現貶值，日圓今年累計重貶 10.11%，為亞洲最弱貨幣，新台幣貶 5.27%、歐元貶 4.56%、韓元貶 3.89%、新加坡幣小貶 0.89%，人民幣則微幅升值 0.04%。

星展銀行專家也直指日圓匯率貶過頭，主要與聯準會利率政策與日本官方態度兩大因素有關，預期今年可能升息 9 碼，因此壓抑日圓走勢；其次為日本官方立場，由於日本政府認為日圓貶值將有助於出口表現，也能緩和通膨問題，但要注意的是，目前油價處高檔，若日圓一路貶到 130，恐對經濟造成壓力。