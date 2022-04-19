中國央行、外匯局公布「金融救市23條」釋出政策紅利

中國央行與外匯局公布金融救市 23 條，從支持受困主體紓困、增強實體經濟支持、促進出口等三大層面，強化對產業、企業及人群的金融支持，釋出政策紅利。

中國人民銀行與外匯局周一（18 日）印發「關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知」，宣示要引導金融機構增強對企業科技研發的支持力道，並快速回應供應鏈核心與協力企業的融資需求。

央行與外匯局宣示，要保持流動性合理充裕，引導金融機構擴大貸款核發，增強信貸總量成長的穩定性，促進企業綜合融資成本「穩中有降」，推動金融機構向實體經濟合理讓利。

兩部門表示，要提高對重點地區和受困人群的金融服務成效，對染疫住院病患、隔離人員以受疫情影響暫時失去收入者，金融機構要及時提出優惠信貸政策，區分還款能力和還款意願，區分短期還款能力和中長期還款能力，對其房貸等貸款，靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延遲還本等措施。

對計程車從業人員、網店店主、貨車駕駛人員等靈活就業主體，金融機構可比照個體工商戶和小微企業，增強經營性貸款的支持力道。

央行與外匯局說，要完善房市金融服務，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」，合理確定轄區內商業性個人房貸最低首付款比率、最低貸款利率要求，以滿足購房者需求，促進房市平穩發展。

在 2020 年疫情爆發初期，央行會同相關部門曾提出 30 條金融措施。央行說：「現在根據新的形勢，從 30 條變成 23 條，把管用的繼續用好，把不合適的進行調整，再新增一些針對當前特徵的精準支持措施，對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持，發揮金融暢通國民經濟循環作用。」

專家認為，央行與外匯局提出的 23 條金融措施，不僅針對資本市場，更針對整個社會與實體經濟，政策力道大，適用範圍廣，無疑是資本市場一大利多。

國家統計局周一表示，上季經濟成長率為 4.8%，明顯低於全年目標的 5.5%，若北京欲實現今年目標，往後三個季度的成長率平均需達到 5.7%。