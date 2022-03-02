Netflix拓展遊戲版圖 砸逾7千萬美元收購芬蘭遊戲公司

Netflix 為擴大遊戲產版圖，周三（2 日）宣布將收購製作旗下影集《怪奇物語》手遊的芬蘭遊戲公司「Next Games」，Netflix 將以每股 2.10 歐元（合 2.33 美元），總價高達 6,500 萬歐元（約 7,208 萬美元）收購 Next Games 全部股票。

根據 Netflix 周三聲明，收購金額是由 Next Games 董事會提議。Netflix 遊戲副總裁 Michael Verdu 表示，很高興 Next Games 能夠加入 Netflix，成為公司策略與關鍵人才市場的核心工作室，擴大內部遊戲業務能力。

Netflix 的收購再次表明其把遊戲作為線上串流媒體業務重要延伸觸角的雄心壯志，去年該公司聘請 Verdu 擔任遊戲開發總裁，並於同年 11 月推出五款首由，之前在 9 月時宣布收購第一家遊戲開發商 Night School Studio。

《怪奇物語》改編手遊《Stranger Things: Puzzle Tales》。圖片：擷取自網路

手機遊戲開發商 Next Games 成立於 2013 年，曾與 Netflix 合作開發《怪奇物語》手遊《Stranger Things: Puzzle Tales》，截至去年底 Next Games 旗下有 120 名員工，在 2020 年營收額高達 2,720 萬歐元，其中 95% 的收入來自遊戲內購。

兩家公司表示，預估該筆交易將於 6 月底前完成。截稿前，Netflix(NFLX-US) 盤前略漲 0.61%，每股暫報 388.60 美元。