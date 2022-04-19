半導體漲價潮蔓延 中探針Q2部分產品調漲10%

隨著各類原物料成本上揚，半導體上下游材料如矽晶圓、導線架等價格居高不下，今年也陸續調漲，中探針 (6217-TW) 供應半導體 IC 測試探針，據悉，近來為反映成本，將自第二季起調漲價格 10%。

中探針目前共有三大業務，包括半導體測試、連接器、新能源，其中，半導體測試以銷售探針為主，去年開始與記憶體大廠深化合作，出貨量逐步攀升，且在調漲價格下，法人看好，中探針今年半導體測試業績可望年增 超過 2 成。

連接器方面，中探針主力產品為 POGO PIN，可應用在各類電子產品中，也是蘋果 (AAPL-US) MagSafe 裝置的主力供應商，隨著蘋果重新將 MagSafe 導入筆電，中探針業績也看增，加上今年多個新案帶動，連接器也將迎來強勁成長。

中探針新能源也在耕耘多年後，今年迎來起飛年，其中，電動摩托車已是 Gogoro(GGR-US) 長期供應商，主要提供電池連接器、充電槍與充電樁插槽，受惠客戶掛牌上市、前往全球各地銷售，中探針出貨也可連帶提升。

另外，中探針今年也正式跨足電動車市場，打入美系電動車大廠，目前產能已到位，預計將陸續貢獻營收，加上韓系客戶訂單到手，整體營運展望樂觀。

法人看好，中探針今年在三大業務全面成長下，營收年增幅達 15-20%，改寫歷史新高，且產品組合優化下，獲利也可望再優化，每股純益達 4 元以上。

中探針 3 月營收 2.85 億元，改寫歷史第三高，月增達 41.2%，年增 27.5%，累計第一季營收 8.25 億元，幾乎持平上季，年增 22.01%，創下歷史次高；以三大業務來看，半導體測試占營收比重約 2 成、連接器達 7 成，新能源則約 1 成。