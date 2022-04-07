雍智科探針卡扮成長主力 今年資本支出估大增1.5倍

雍智科 (6683-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司看好，今年前段探針卡受惠晶圓廠客戶認證通過，前段業績將顯著成長，後段測試板則小幅增長，全年營收可望續創新高，且因應未來營運擴張，將資本支出提高至 2.25 億元，年增 150%。

雍智科共有前段、後段測試載板兩大業務，其中，前段以探針卡 (Probe Card) 為主，去年營收比重約 21%，後段則涵蓋 IC 測試板 (Load Board) 與老化測試板 (Burn-in Board)，兩者合計營收比重達 76%。

雍智科指出，去年受原物料上漲、前段產品銷售比重提升以及折舊攤提費用增加，影響全年毛利率年減 2.99 個百分點、達 54.36%，公司今年已根據成本，向客戶反映售價，加上選擇具潛力的前段產品進行生產，有助毛利率改善。

另外，雍智科因應未來先進製程、異質封裝等需求，預計透過自買自建或購買現成廠辦方式，做為新的生產基地，除了有更多設備外，也期望導入智能化生產，優化動線、提高營運效率，因此拉升全年資本支出至 2.25 億元。

細分各應用，雍智科認為，2022、2023 年在 5G、WiFi 6 滲透下，相關應用將穩健成長，尤其 HPC 相關晶片因比較基期低，成長會比較顯著，預期高速運算、多媒體、AI、車用等領域，成長幅度會比網通與手機還要更明顯。

針對半導體業近期雜音不斷，雍智科強調，客戶與公司談訂單時，皆有給予保證的數量，且客戶 IC 若銷售暢旺，可望再取得重複訂單，且觀察客戶現今開案並無縮手情況。