〈Q2產業景氣展望〉產能吃緊價格看漲 矽晶圓廠營運可望逐季揚

半導體大廠相繼擴建新廠，晶圓代工新產能將從 2023 年起陸續開出，推升矽晶圓長線需求高漲，矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 及合晶 (6182-TW) 第二季產能持續滿載，在市場供給仍吃緊下，各廠長約比重持續攀升，營運可望逐季成長。

環球晶受惠客戶需求續強，包括擴產、去瓶頸產能在內，今年至 2024 年產能都已賣光，8 吋、12 吋需求同步強勁，且漲價效益將在第一季、第二季開始明顯反應。

截至去年底，環球晶預付款金額已達 286.4 億元，其中光是去年第四季單季就增加 62 億元，今年以來客戶預付款金額更持續增加，對新廠簽長約意願也很高，預期今年預付款金額將持續成長。

台勝科目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷，因應市場供給吃緊，加上原物料漲價等因素，第一季價格漲幅也達雙位數，較去年第四季大幅調漲。

台勝科客戶為鞏固料源，積極洽簽長約，有別於過去訂單大多以現貨為主，受客戶簽長約需求迫切帶動，加上確保新廠全產全銷，台勝科今年以來長約比重持續拉高，近期已達歷史新高水準，包括新廠在內，2026 年前幾乎所有產能都已被客戶包光。

合晶受惠車用功率元件需求續強，產能供不應求，第一季 8 吋矽晶圓價格已調漲 1 成，而 6 吋以下中小尺寸矽晶圓產能更緊缺，產能已滿載至第三季。

雖然各家矽晶圓廠陸續展開擴產計畫，但新廠最快也要 2024 年才會量產，在新產能開出前，矽晶圓廠將持續供不應求，價格也可望逐年調漲。

