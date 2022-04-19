防疫保單一週下架26張商品 確診隔離就理賠恐將絕跡

國內疫情確診數天天破紀錄，民眾瘋搶防疫保單，使得產險公司因為風險胃納量撐不住接連下架防疫保單，據金管會最新統計到昨 (18) 日為止，市售防疫保單剩下 55 張，一周內就大舉下架 26 張。保險局副局長林志憲表示，確診、隔離皆不理賠將成新改版商品的趨勢。

繼兆豐、和泰產昨日暫停受理後，國泰、旺旺友聯產今日也緊急下架防疫保單，據金管會統計，目前共 19 家保險公司販售防疫保單，不過市售防疫保單的張數只剩下 55 張，較 11 日公布的 81 張，等於一周內就減少了 26 張。

林志憲分析，防疫保單會下架改版三原因，主要是保單設計時考量包括風險胃納量、費率適足性、損害填補原則，近期疫情變化速度很快，也使得產險公司需要改版因應。

至於新款防疫保單，林志憲表示，確診、隔離皆不理賠的商品設計，恐成未來一大趨勢，因為保單仍得回歸保險設計。也就是說，新防疫保單少了隔離、確診補償，取而代之是住院日額、負壓隔離病房日額保險金，或者是法定傳染病喪葬費用補償金等，保單設計以「損害填補」為原則。

不過，保險業務員私下表示，因應主管機關指示要推防疫商品，因此對產險公司來說，有防疫商品，不要被主管機關盯上就好了。但實際看新改版保單內容，再對照現在確診幾乎都輕症，政府也鼓勵確診居家照護，甚至買普拿疼自行解決，新版的「負壓隔離病房日額保險金、喪葬費用補償金」條款根本不切實際。