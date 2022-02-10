〈精測法說〉大客戶前景樂觀 今年營收估逐季揚 探針卡營收比重挑戰5成

精測 (6510-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理黃水可表示，今年受惠前幾大客戶前景樂觀，預估營收逐季成長，尤其探針卡業務隨著過往耕耘效益顯現，今年營收比重將進一步挑戰 5 成，較去年增加 10 個百分點以上。

黃水可指出，探針卡向來是精測大力投資的領域，近期產品線越趨完整，過去幾年探針卡營收比重穩定上升，2020 年約 27%，2021 年提升至 40%，期望今年成長至 50%，有助產品結構再優化。

展望全年，黃水可看好，隨著全球 5G 智慧型手機滲透率提升至 52.2%，滲透率正式過半，整體出貨量也可望年增 36%，扮演今年的營運成長要角，加上 HPC 帶動高速、大電流的探針卡測試需求，全年展望樂觀。

精測近兩年進行全球布局，台灣方面，除了營運總部持續擴編產能、增加人力，也在高雄承租大型辦公室，主要目的即是服務探針卡客戶，中國上海、蘇州也完成探針卡產線、就近滿足客戶需求。

另外，北美方面，精測將在 2 月底、3 月初建置新辦公室，樓板面積較現今大 1 倍，且辦公室外的空間將建置探針卡產線，預期設備 7 月就會到位，屆時將開始服務北美客戶。

針對資本支出，精測預估，今年規模約 8 億元，主要分為三大項，包括設備 2.6 億元、廠房工程款 0.8-1 億元、三廠土地支付 4.6 億元，未來將依照市場需求和客戶下單狀況調整。