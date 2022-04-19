綠茵生技雙引擎策略奏效 今登興櫃大漲超過5成

保健食品製造商綠茵生技 (6846-TW) 今 (19) 日以每股 60 元登錄興櫃，在自製研發原料以及國際代理、代工雙引擎策略帶動，加上兩年內將推出保健原料新產品，有望帶動營運續拚成長，激勵股價跳空開高震盪，最高衝至 95 元，漲幅超過 5 成，大展蜜月行情。

綠茵聚焦在保健食品原料的研發、製造、銷售等，為國內少數自行開發保健食品原料的廠商，在中部科學園區及台中工業區皆有生產基地，主要生產植物與微生物原料。

綠茵已陸續開發出 Antromax 固態發酵牛樟芝菌絲體、Insumate 苦瓜胜肽及 Zymologist 101 綜合蔬果發酵液等產品，預計未來兩年將會再推出多款新品，包括與國家研究院共同開發的護肝保健食品原料，和北部大學合作研發的柑橘萃取物等。

策略佈局方面，綠茵採整合垂直產業鏈與集團分工，旗下共有兩間子公司康普森生技及鋒揚生醫，其中，康普森生技主要業務為海外保健食品品牌原料代理與銷售，鋒揚生醫則提供保健食品配方設計的客製化製造及銷售。

綠茵資本額為 2.44 億元，第一季營收 1.75 億元，季減 48.68%、年增 5.85%；去年全年稅後純益 1.33 億元，年增 8.13%，每股純益 5.46 元。