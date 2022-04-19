張錫看台股最壞的狀況已過去 點名具有量增價漲潛力三產業

受通膨、升息、俄烏戰爭、疫情等多方影響，台股 4 月初仍見震盪修正，國泰投信董事長張錫今 (19) 日表示，台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機。有量增價漲潛力的趨勢產業如：5G、電動車及其帶旺的半導體供應鏈，報價與轉嫁能力強，進而將推升股價，可望成為對抗通膨的投資優選族群。

晶圓代工龍頭台積電上週召開法說會並公布第 1 季財報，受惠漲價效益、先進製程續放量及新台幣貶值助攻，毛利率衝上 55.6%，單季獲利突破新台幣 2 千億元大關，季增 22%、年增 45%，每股純益 7.82 元，優於預期且再創新猷。法人認為，台積電法說釋大利多，有助提振台股特別是半導體族群士氣。

張錫認為，台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機。兩大機會點加深他樂觀看待本季台股行情，一是台灣企業體質強韌，3 月底逾 1700 家台灣上市櫃公司揭露去年財報，受益於半導體需求暢旺、運價與報價走揚，以及全球資本市場大好，整體上市櫃公司全年稅後純益逼近新台幣 4.3 兆元，年增 73%，締造史上最佳成績單。

二是台股殖利率吸睛，企業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，目前估算今年台股整體配息至少 2.6 兆元，平均現金殖利率將有機會超過 5%，可望居全球之冠，這將使內資續擁，同時吸引外資回購台股。

台股偏多行情依舊可期，但受俄烏、通膨、疫情干擾，投資人是既期待又怕受傷害，國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇認為，台積電法說釋利多，展望第 2 季有望挑戰連續 7 季創新高，有助於台股尤其半導體、科技股人氣歸隊；觀察目前台股本益比 (至 3 月底) 約 12.7 倍，與過去 10 年平均 14.8 倍相比，可看出台股評價面已來到相對低點，也就是說台股下檔有強韌支撐。

至於看好的產業族群，蘇鼎宇指出，疫情、戰事、油價高漲等擴大了 5G、半導體、低軌衛星、電動車等科技應用與新商機，台廠也將在美國政府投入 650 億美元的寬頻大基建計畫中扮演關鍵要角，而這樣的趨勢在後疫時期將更火熱，故台灣半導體、電動車、5G 等新科技產業鏈，獲利將持續強勁成長。

操作策略上，法人認為，科技股多屬成長型股票，漲跌幅度較大，投資人可觀察長期趨勢、獲利表現良好、營收前景佳等指標，採用分散投資與定期定額方式參與該產業成長，建議可從「科技市值型 ETF」入手，如國泰台灣 5G+ ETF 追蹤臺灣 5G + 通訊指數，鎖定台股 5G 產業鏈要角，除了上游半導體族群外，更涵蓋泛 5G 產業各應用層面如：電動車、低軌衛星等相關族群。

觀察 00881 成分股，台積電占比約 3 成、整體半導體比重逾 6 成，此外，遠傳、台灣大等穩定發放股利的電信股也在其中。00881 具科技成長股上攻潛力，加上穩健配息股的股息收益，每年還提供 2 次配息，存科技股領息的魅力已吸引逾 36 萬股民，截至上週為止，基金規模超過新台幣 466 億元。