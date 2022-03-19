〈俄烏衝突〉CGDEV：糧價飆漲彷彿2010年再現 逾4千萬人恐陷「極度貧窮」

全球發展中心 (CGDEV) 周五 (18 日) 警告，俄國侵略烏克蘭後，引發食品和能源價格大幅上漲，將使超過 4000 萬人陷入極端貧困，因此不該對俄羅斯糧食實施限制和制裁。

根據該總部位於華盛頓的智庫在部落格上發布的一篇分析，自俄烏衝突開始以來，糧食商品價格已上升至超過 2007 年和 2010 年的高點。該智庫引述世界銀行研究中心數據，指出 2007 年糧食價格的飆升可能令多達 1.55 億人陷入極度貧窮。另一份研究指出，2010 年的糧食飆漲則讓 4400 萬人陷入極度貧窮。

CGDEV 研究人員寫道：「目前看到的漲價程度已經與 2010 年的漲勢相似，我們的分析表明，至少 4000 萬人將因 2022 年的糧價飆升而陷入極度貧窮。」

世銀定義的「極度貧窮」為每日生活費不足 1.90 美元。

研究人員表示，俄烏兩國的小麥出口量合計佔全球小麥出口量的 1/4 以上，因此最令人擔憂的是這兩國小麥的直接買家，包括埃及、印尼、孟加拉、巴基斯坦、亞塞拜然和土耳其，但全球小麥均會漲價，因為進口商必須競價搶購俄烏小麥的替代供應。

低收入國家的家庭將半數預算用在糧食上，若糧價上漲，將使他們被迫在糧食與其他生活必需開支上做出艱困抉擇。

CGDEV 在該文中敦促發展機構和國際金融機構迅速採取行動，以應對全球人道主義需求的明顯增長，同時富裕國家的政府應該趕在即將到來的糧食危機之前，為這些機構提供補充資金。