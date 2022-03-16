Chipotle正測試以機器人製作墨西哥玉米片

Chipotle (CMG-US) 正在測試一款新的自動廚房助手來處理其核心菜單選項之一：玉米片。

該公司的烹飪和技術團隊正與 Miso Robotics 合作，定製其最新設備，稱為「Chippy」，用鹽和新鮮橙汁烹飪和調味 Chipotle 薯片。經由人工智慧，Chippy 被訓練來重現正確的食譜。

這款機器人正在該公司位於加州爾灣的創新中心 Chipotle Cultivate Center 進行測試，並將於今年稍後在南加州的一家餐廳中試用。該公司依靠其用於新菜單項目的「階段性流程」來測試員工和客人並在其中學習，然後再決定是否繼續在全國推廣 Chippy。

Chipotle 技術長加納 (Curt Garner) 表示，這個想法源於該公司開始考慮如何利用科技和人工智慧來更能順利預測餐廳白天何時會用完薯條。員工通常也很難在客流量高峰時段離開生產線來炸更多的薯條。除此之外，依靠科技可以使流程交率更高、更簡單。

CEO 貝爾 (Mike Bell) 表示，Chippy 源自 Miso Robotics 的 Flippy 2 雞翅機器人的一些相同技術，包括相同的手臂和相似的框架。該公司的機器人還在 White Castle 製作漢堡，並在 Inspire Brands 的 Buffalo Wild Wings 進行測試製作辣雞翅。

挑戰在於確保它正確地記錄了 Chipotle 的薯片配方。

Miso 機器人每月成本高達 3000 美元，並且它繼續在頂級連鎖餐廳進行試點和測試。到目前為止，Chipotle 尚未透露它在該項目上投入了多少資金，因為目前還處於初期階段。