霸王硬上弓！馬斯克以430億美元敵意併購推特

馬斯克周四（14 日）提出以每股 54.20 美元現金，總價值約為 430 億美元收購推特，稱這是「最好也是最後」的收購邀約，看到推特有非凡的潛力並將釋放這一潛力，若邀約被拒絕將會重新考慮自己作為股東的立場。

根據周四馬斯克向美國證券交易委員會（SEC）申報的文件，馬斯克將以每股 54.20 美元現金收購推特股票，較推特 1 月 28 日收盤價溢價 54%，也較周三收盤溢價 18%，進行敵意併購。消息傳開後，推特股 (TWTR-US) 美股開盤前大漲 11.78%，每股暫報 51.24 美元。

馬斯克同日在寫給推特董事長 Bret Taylor 的信中提到，投資推特是相信其有潛力成為全球範圍內的言論自由平台，而且相信言論自由是民主制度運轉的社會責任，並指出推特需要私有化，因為在目前的狀態下推特既不能繁榮發展也無法提供言論自由。

馬斯克信中也強調，自己提出的事最好也是最後的收購邀約，如果沒有被接受，將重新考慮自己作為股東的立場。最後他在信末寫道：「推特有著非凡的潛力，我將釋放它」。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）預估，馬斯克目前身價高達 2,600 億美元，完全有財力買下推特。截至周三收盤，推特的總市值約是 370 億美元。據報導，馬斯克已經聘請摩根士丹利作為它的收購顧問。

Vital Knowledge 的分析師 Adam Crisafulli 認為，每股 54.20 美元現金的出價「太低」，推特股東或董事會無法接受，該公司股價曾在幾個月前觸及每股 70 美元。

截稿前，馬斯克旗下特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 1.4%，每股暫報 1,008.10 美元。