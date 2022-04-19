〈紐約匯市〉Fed大幅升息前景推升美債殖利率 美元創兩年新高

10 年期美債殖利率升逾三年新高之際，美元兌一籃子主要貨幣周一 (18 日) 同步走揚，攀抵兩年高位，投資人持續為聯準會 (Fed) 多次升息兩碼做準備。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.50%，報 100.82，為兩年新高。

美國利率期貨市場預期，Fed 下月升息 50 個基點的機率為 96%，今年估升息約 215 個基點，為美元提供充分支撐。

與此同時，美國 10 年期公債殖利率周一觸及三年新高，達 2.884%。

Monex USA 外匯交易主管 Juan Perez 表示，過去經驗確實顯示，當 Fed 計劃升息或收緊貨幣政策時，美元終將會在周期中下跌，但目前市場上幾乎沒有任何可打壓美元的樂觀情緒。

路透和美國商品期貨交易委員會 (U.S. Commodity Futures Trading Commission) 數據顯示，投機者的美元淨多頭部位已連續兩周下滑，截至 4 月 12 日當周，美元淨多頭部位價值約 132.2 億美元。

雖然在日本央行總裁黑田東彥和財政大臣鈴木鈴木俊一雙雙表達對日圓疲軟的擔憂後，日圓一度自 20 年底點反彈，但最終證明反彈僅為暫時。

美元兌日圓升 0.08% 至 127.09 日圓，再創 20 年新高，凸顯出兩國央行貨幣政策間的巨大對比。

外匯經紀商 XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，對於日本以外匯干預來拯救日圓的臆測越來越多，但這似乎不太可能。

他說：「考慮到身處在通膨環境下，美國和歐盟不會同意削弱自家貨幣，日本將不得不獨自干預匯率。」

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 發布報告表示，美元部位缺乏對多頭情緒走軟的清楚敘事，對瑞士法郎和日圓的空頭押注增加，反映在貨幣政策上，美元相對後兩者所具備的利率優勢。

周一交易相對平淡，香港、歐洲、澳洲和紐西蘭市場因復活節假期休市。

歐元兌美元微升 0.04% 至 1.0783 美元，徘徊於 2020 年 4 月以來低點；英鎊兌美元幾乎持平，微貶 0.01% 至 1.3009 美元。

澳幣兌美元升 0.11% 至 0.7359 美元，自連續四日跌勢中反彈。

截至台灣時間周二 (19 日) 約 7:00 價格：