〈台幣〉外資續撤出亞幣全倒 貶勢收斂收29.186元

亞幣今 (18) 日全面走低，隨著美元買盤出籠，新台幣兌美元匯率再度跳水，摜破 29.2 元關卡，下探 29.218 元，再創逾一年半新低，終場貶幅收斂，以 29.186 元關門，貶值 6.8 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.42 億美元。

美、歐股市上周五因耶穌受難紀念日休市一天，亞洲股市今天普遍收跌，台股受本土疫情蔓延影響，下跌 105 點，收在 16898 點，金融、航運、鋼鐵股成為殺盤重心，外資持續賣超 104.26 億元，為連續 3 個交易日提款，呈現股匯雙殺走勢。

新台幣匯率上周五重貶逾 1 角後，今天持續探底，下午買匯力道加重，最低來到 29.218 元，貶值 1 角，改寫 2020 年 9 月底以來的新低紀錄，外資不斷撤出，隨著美債殖利率走高，本土資金也紛紛流向美元。

不過，台北匯市尾盤貶幅急速收斂，站回 29.1 字頭，研判為央行介入調節，避免匯率貶值太快失序，新台幣兌美元終場收在 29.186 元，貶值 6.8 分，台北外匯市場成交金額 11.27 億美元，元太外匯市場成交金額 4.15 億美元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.24%，韓元、新加坡幣分別貶值 0.39%、0.35%，新台幣貶 0.23%，歐元貶 0.18%，日圓貶 0.13%，人民幣微幅貶值 0.01%。