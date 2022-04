〈智慧顯示展〉友達將打造球型飛行模擬艙 群創秀四大亮點技術

顯示器產業年度盛會 Touch Taiwan 2022 將在月底登場,面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 都將參展,友達今 (18) 日表示,將在展會現場打造擬真智慧攝影棚、球型飛行模擬艙,與夥伴共同瞄準元宇宙商機,群創則將展出 InnoLED、多人用裸眼 N3D、PolarBlack、MiniLED 等四大高端亮點技術。

友達今年將以「無垠視野 域見未來」為主題,結合 ALED 先進顯屏技術、軟硬體整合力,同時攜手再現影像 (Renovatio Pictures)、智崴 (5263-TW) 打造擬真智慧攝影棚、球型飛行模擬艙,打造沉浸式遊樂體驗,強攻元宇宙商機,同時展出下世代顯示技術 Micro LED、AmLED 等電競與車載新應用。

友達今年也將展出 15.6 吋雙螢幕筆電,提升商務筆電多元使用情境,同時推出 14 吋極窄邊框筆電螢幕,將極小化相機模組整合在液晶面板模組上方,放大整體屏占比,7.9 吋反射式顯示器則採用膽固醇液晶技術,可望與市售彩色電子紙比擬,兼具節能與護眼的雙重效果。

群創表示,今年將以 Driving the Next 為主題,展現 InnoLED、多人用裸眼 N3D、PolarBlack、MiniLED 等四大高端亮點技術,同時攜手策略合作夥伴方略電子 (PanelSemi),打造展出 AM TFT 驅動技術解決方案,展示高值化、差異化的創新技術與產品。

在 InnoLED 應用上,群創指出,將展出無邊框極致遊戲機顯示器,以及 16 吋窄邊框 165 Hz MiniLED 電競筆電,可望提升玩家遊戲體驗,此外,也將展出全球創新裸眼 N3D 技術,包含 31.5 吋多人用裸眼 N3D 顯示器、單人搭配眼動追蹤的 15.6 吋 4K 裸眼 N3D 筆電,未來瞄準虛實整合零售通路、智慧醫療等商機。

群創也計畫推出獨創 PolarBlack 極光純黑的 LCD 創新技術,展出 16 吋極光純黑筆電,具備超廣色域 (sRGB 100%)、高亮度 (500nits)、超高對比 (3,000:1)、低功耗較一般 LCD 降低 30% 等特點,同時 MiniLED 背光顯示技術也將率先業界,導入 11 吋以下的平板顯示器中。