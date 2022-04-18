〈焦點股〉本土疫情延燒 上市櫃生技股20檔亮燈漲停

國內疫情延燒，單日新增確診連三天突破千例，帶動相關防疫需求，快篩檢測相關族群今 (18) 日再度成為買盤焦點，連帶新藥、製藥、醫材及通路商也大漲，上市櫃生技股合計多達 20 檔亮燈漲停，包括寶齡富錦 (1760-TW)、瑞基 (4171-TW)、中化 (1701-TW)、合世 (1781-TW)、雃博 (4106-TW) 等。

政府組建快篩國家隊，泰博 (4736-TW) 、寶齡富錦、安特羅 (6564-TW) 等 5 家入列，家用快篩實名制預計 5 月初上路，將向國產廠商徵用逾 3000 萬劑、進口徵用 1 億劑，並規劃每人購買 5 劑，價格則會努力壓低至每劑 100 元左右。

檢測相關族群今天仍吸引買盤進駐，寶齡富錦、瑞基再度亮燈漲停，ABC-KY 也一度攻上漲停，泰博盤中漲逾 5%。

其他生技族群同樣表現活蹦亂跳，上市股如中化、杏輝、神隆，上櫃股包括合世、優盛、健亞、松瑞藥、杏一、生華科、立康等，盤中多達 20 檔亮燈漲停。

國內快篩大廠泰博目前已擴大抗原快篩產能並暫停出口，足以充分供應國內所有各大通路、連鎖超商、社區及企業法人客戶需求，並宣布將三階段調整售價，預計 5 月底單劑最低降至 170 元。

為了保持醫療量能應戰，政府已在雙北等地區推行居家照護制度，隨著確診人數增加，預計快篩、體溫計、血氧機等相關需求都會持續攀升，台廠第二季營運可期，就連通路銷售量也將受惠。

