遭公平會罰款 創業家聲明捍衛聲譽 將提訴願

針對近日公平會針對創業家 (8477-TW) 旗下生活市集和松果購物搜尋機制開罰，創業家今 (18) 日聲明，公平會在未完全瞭解公司相關機制前即開罰，深表遺憾，此舉對商譽造成難以彌補損害，須嚴正捍衛，因此，將在收到公平會正式函文後提出訴願。

創業家指出，不斷優化平台技術服務，尤其在消費者體驗最重要的項目之一「關鍵字搜尋」持續投注開發資源。

創業家說明，消費者進站後除了進入主題活動外，最常使用的就是以搜尋功能來找尋所需商品，以生活市集和松果購物兩個平台來看，每日的站內搜尋加總高達 10-15 萬次，而搜尋的字詞也並非平台能預測。

由於搜尋字詞包羅萬象，在每天輸入的數萬筆搜尋字詞中，若沒有完全相同的商品，生活市集和松果購物的搜尋結果會產生近似商品的搜尋結果，但若有業者反映不希望這些近似商品的搜尋結果被搜尋引擎蒐錄，一經通知，站上也會立即將這個字詞做特別處理。

創業家強調，過往曾有部分廠商針對此類機制向司法機關提出不同意見，但經公司充分說明後，所有判決均認為公司的相關機制並未侵犯任何消費者或廠商權益。

創業家再次重申，對於公平會在未完全瞭解公司相關機制前即開罰深表遺憾，將在收到公平會正式函文後提出訴願。

創業家旗下子公司松果購物因為使用搜尋引擎優化 (Search Engine Optimization，SEO) 技術，遭公平會認定有誤導消費者效果，以違反公平交易法第 25 條規定，裁處創業家和松果購物罰鍰各 200 萬元、80 萬元。