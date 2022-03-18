談未來城市發展 群創董座：面板將引領四大趨勢

面對疫後新常態、新科技發展，面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (18) 日受邀智慧城市展論壇，他表示，面板在可預見的未來、元宇宙 (Metaverse) 世代中，將持續扮演關鍵角色，並引領四大趨勢，包含人機介面、產品價值效益、綠色永續、資安隱私等。

洪進揚表示，未來雲計算、人工智慧、大數據、5G/6G、物聯網等技術，將廣泛應用在智慧工廠、智慧城市、智慧家居、智慧辦公等場域中，面板也將持續扮演人與各種機器進行交流的介面，如智慧型手機、顯示器等皆需透過面板才可操作使用，

洪進揚進一步指出，消費性電子產品將朝更利基化、高替換頻率趨勢發展，以汽車為例，預期未來將不再只是單純交通工具，可望搭載多功能電子產品，刺激面板應用市場擴大，並推升電子產品價值與效益。

此外，面板在綠色永續、資安隱私上也可望扮演關鍵要角，洪進揚說明，因應企業永續發展推動，以群創為例，就與工研院合作研發廢液晶回收技術，從廢棄面板中回收液晶後再重新使用，達到減少浪費、節省液晶採購成本，而指紋辨識、防窺等面板技術，也可望提升未來整體產品資安風險防護。

智慧城市展今年將邁入第九屆，首度以雙主場方式舉行，預計台北場將在 3 月 22 日至 25 日登場，高雄場則預計 3 月 24 日至 26 日登場，主題聚焦數位轉型再創智慧城市新高峰。