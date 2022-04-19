世界銀行：俄烏戰爭削弱全球經濟成長 提出新的融資計畫

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）周一（18 日）表示，受俄羅斯入侵烏克蘭影響，世行將 2022 年全年經濟成長從 4.1% 下調至 3.2%，接近 1 個百分點。

馬爾帕斯表示，世界銀行正透過提出一個新的 15 個月 1,700 億美元危機融資目標應對戰爭帶來的經濟壓力，目標是在未來 3 個月投入約 500 億美元的融資。他稱這筆資金將部分用於支援接收烏克蘭難民的國家，並援助食品短缺國家。

馬爾帕斯說，歐洲與中亞地區包括烏克蘭、俄羅斯和周邊國家，經濟成長預期下調幅度最大的部分是萎縮 4.1%，並稱已開發國家和許多開發中經濟體的經濟成長預期也下調，主因是與俄烏戰爭影響供應鏈中斷導致的食品與能源價格飆升。

馬爾帕斯說：「有鑑於多重危機，我們正為持續的危機應對做準備，未來幾周，我們預估與董事會討論新的 15 個月危機應對融資目標，總額約 1,700 億美元，涵蓋 2022 年 4 月至 2023 年 6 月。」

他說世界銀行與國際貨幣基金（IFM）會員國本周將討論項烏克蘭提供新的援助，預料一些捐助國將宣布具體承諾。

這是繼世界銀行 1,600 億美元的新冠融資計畫後的新計畫，其中前項計畫到去年 6 月已投入 1,570 億美元。