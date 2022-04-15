長科*Q1大賺1.87個股本締新猷 Q2營收續創高

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (15) 日召開法說會並公布第一季財報，受惠導線架需求維持高檔，加上漲價效應，稅後純益 7.02 億元，季增 18%，年增 196%，創新高，每股稅後純益 1.87 元，等同賺進 1.87 個股本，同寫新猷。

展望第二季，長科 * 受惠客戶需求持續暢旺，以 1 美元兌新台幣 28.2 元計算，預計營收達 36.8-38.7 億元，季增 1.35-6.6%，營收再改寫新高，毛利率約 31-33%，營益率則 22.5-24.5%，雙率至少持平或再優於上季。

長科表示，公司每季都會針對產品類別進行適度反映與調整，目前第二季已調漲部分產品價格 1-3%，帶動整體毛利率持續優化，且即便生產成本波動，也可反映給客戶，有助公司後續持續投資，滿足客戶訂單。

長科 * 第一季營收 36.31 億元，季減 1%，年增 33%，毛利率 30.9%，季減 3.1 個百分點，年增 11.7 個百分點，營益率 22.5%，季減 1.6 個百分點，年增 11.8 個百分點，稅後純益 7.02 億元，季增 18%，年增 196%，每股稅後純益 1.87 元。

細分產品線，長科 * 首季 QFP 佔營收比重達 23%，年增 9 個百分點，QFN 也達 19%，年增 4 個百分點；若以製程區分，蝕刻製程比重達 43%，年增 4 個百分點；以應用別來說，長科 * 車用佔營收比重自 25% 躍升為 35%。