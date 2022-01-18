〈長科*法說〉去年大賺超過四股本 EPS 4.81元

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (18) 日召開法說會，並公布財報，受惠導線架價格持續調漲、產能優化效益顯現，去年第四季毛利率一舉衝上 34%，睽違近 5 年來再見 3 字頭，稅後純益達 5.94 億元，年增高達 249%，全年也同創高、達 17.14 億元，大賺超過四個股本，每股稅後純益 4.81 元。

長科 * 第四季營收達 36.72 億元，季增 10%，年增 37%，毛利率 34%，季增 5.8 個百分點，年增 13.3 個百分點，營益率 20.9%，季增 0.3 個百分點，年增 9.5 個百分點，稅後純益 5.94 億元，季增 4%，年增 249%，每股稅後純益 1.66 元，也賺逾一個股本。

長科 * 去年全年營收 127.92 億元，年增 32%，毛利率 26.6%，年增 7.9 個百分點，營益率 17.3%，年增 7.4 個百分點，稅後純益 17.14 億元，年增 121%，每股稅後純益 4.81 元。

長科 * 去年受惠導線架價格調漲，加上產能在滿載情況下、不斷優化，並積極優化產品組合，推升毛利率逐季向上，第四季已高達 34%，而去年首季僅 19.2%，等同一年之內，毛利率大增超過 10 個百分點。

從產品組合來看，長科 * 去年 QFN 占營收比重自前年的 13% 上升至 18%；以製程區分，蝕刻製程營收比重也自前年同期的 38% 提升至 43%；就應用別來說，長科 * 車用營收比重也自 21% 躍升為 32%，明顯較前年同期攀升。