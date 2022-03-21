長科*估QFP需求續揚 Q2有機會再漲價

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長黃嘉能指出，現今台灣、中國與馬來西亞對於 QFP(四方平面引腳封裝) 的需求持續強勁，預期第二季仍有機會調漲價格。

長科 * 受惠車用與工業需求旺盛，加上 IDM 客戶的訂單具備較長的生命週期，因此預期 IDM 訂單將穩健成長，且已看至 2023 年以後。

細分各地區，長科 * 看好，第二季隨著 IDM 與 OSAT 客戶對 QFP 需求持續增加，預期中國市場需求將季增個位數，台灣市場則季增 1 成以上，馬來西亞也因當地有眾多 IDM 客戶，對導線架需求依舊強勁。

至於 QFN 需求則有轉弱態勢，中國市場第二季需求低落，台灣市場則較本季微減到持平。

另外，由於俄羅斯為全球最大鎳生產國，受俄烏戰爭影響，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳期貨報價近期波動劇烈，長科 * 因部分導線架使用鐵鎳合金，3 月也已暫停向客戶報價，並持續觀察後續情況。

長科 * 為滿足汽車電氣化、5G / WiFi、三五族半導體與 Mini LED 等應用增長，計劃逐步擴增蝕刻 QFP 與 QFN 年產能，自 2020 年的 4800 萬條提至 2022 年的 7000 萬條，預計至 2025 年將 QFN 蝕刻年產能進一步擴增至 1.3 億條。

長科日前董事會通過購買旗勝科技土地和廠房，並因應美系 IDM 客戶要求，通過向關係企業易華電 (6552-TW) 承租廠房，預計今年第四季前擴充沖壓產能，看好在有紀律的擴產計畫下，有利未來市佔率往上提升。