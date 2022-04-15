股東會三大新防疫指引出爐 無人數限制但仍要梅花座

股東會旺季即將來臨，但是近期新冠肺炎本土確診案例激增，金管會訂出三大新防疫模式股東會防疫作為，股東會會場人數依據指揮中心規定辦理，也就是無集會活動人數限制，但仍要間隔座位。

金管會主委黃天牧 18 日將赴立法院針對「新防疫模式的股東會防疫作為」作專題報告，金管會訂出三大新防疫模式股東會防疫作為分別為：

(一) 股東進入會場應採實名制，辦理報到時，幫股東量測體溫並進行手部消毒，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 公司應妥善規劃報到、進場及散場動線及控管人流；會場座位應採梅花座或間隔座法，座位間隔宜保持 1.5 公尺以上之距離。會場使用前後應清潔消毒，活動場所應保持空氣流通。

(三) 股東會會場容留人數，應依中央流行疫情指揮中心規定辦理，目前已無集會活動人數限制，惟仍應依規定安排間隔座位。

金管會指出，已督導集保公司在 2022 年 4 月 12 日透過視訊會議邀集上市櫃自辦股務及股務代理機構，宣導實體股東會、紀念品或委託書徵求場所等防疫措施，並應配合衛福部及各地方政府相關防疫規範辦理。

金管會也鼓勵股東多利用電子投票、開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會。金管會已督導集保公司建置相關視訊股東會作業平台，於 4 月 1 日起正式上線，並請集保公司加強對發行公司、投資人及股務單位進行宣導。

金管會強調，考量公司召開視訊輔助股東會有助提升股東多元參與管道，增加股東權益保障，已納入公司治理評鑑加分項目，以鼓勵公司多加採用。