〈長科*法說〉下半年再開新產能 全年營收年增幅上看2成 獲利更好

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長黃嘉能指出，現今導線架等封裝材料增幅仍不及 IC 封裝產能開出速度，供需缺口仍大，下半年因應客戶訂單，將再開出新產能，且一開出就滿載，法人預期，長科 * 今年營收估年增 15-20%，獲利隨著成本轉嫁、產品組合優化，成長幅度再高於營收。

黃嘉能表示，長科 * 高雄廠下半年將再增加 1 條蝕刻線，原先約 26 台沖壓機，將增加至 36 台，增幅高達 38%，且由於客戶需求相當強勁，預期一開出就可滿載生產。

展望導線架市況，黃嘉能指出，現今碰到最大的困難是取得原材料，尤其是銅合金代號 C7025，基本上有錢也買不到、屬於戰略物資，可說是「得 C7025 得天下」，影響產品涵蓋 QFP 及高階 QFN。

黃嘉能坦言，現在不只自身取得料源有困難，整體市場也面臨同樣問題，加上疫情干擾、運輸等因素，供需缺口仍存在，以上半年訂單來看，蝕刻產能缺口仍高達 25%。

至於成本上揚及轉嫁情況，黃嘉能認為，儘管原物料銅價及加工費皆有上漲情形，但由於客戶以取得足夠的量能為主要訴求，因此成本上揚仍可完全反映給客戶，客戶甚至為取得足夠料源，自去年開始提供 premium(額外費用) 給長科 *，帶動公司獲利大幅成長。

展望首季，長科 * 受農曆春節、出貨天數減少，營收估些微下滑，以新台幣 27.7 元兌 1 美元計算，預期營收落在 33.8-35.7 億元，季減 3-8%，年增 24-31%，毛利率估 30.5-32.5%，較上季下滑，營益率估 22-24%，再高於上季。