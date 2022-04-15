〈紐約匯市〉ECB比預期更鴿派 歐元貶至兩年低點 美元反彈

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (14 日) 重申於第三季結束量化寬鬆(QE)，隨後才會漸進升息，但未給出確切時間表，較市場預期更鴿派的立場，使歐元一度貶至兩年新低，美元反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.44%，報 100.31，日內最高 100.76，最低 99.57。

經濟數據方面，美國商務部公布 3 月零售銷售月增 0.5%，低於預期，但 2 月數據獲上修至 0.8%。另一方面，美國上周初領失業金增長至 18.5 萬，略高於預期，但仍處半世紀低點。

ECB 不急於升息的態度，周四使歐元兌美元一度貶至 1.0758 美元，是 2020 年 4 月以來最低水平，隨後緩步回升，並於平盤震盪，報 1 歐元兌 1.0828 美元。

ECB 周四維持利率不變，並確定本季開始啟動縮減資產購買，直到第三季的某個時間點結束。

拉加德表示，關於何時啟動升息，沒有明確的時間表，僅稱可能是在央行結束刺激措施的數周甚至數月之後。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說：「拉加德與聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 的言論形成鮮明對比，她大可跟隨鮑爾腳步，發出積極的語調，但她似乎不打算這麼做，顯然拉加德更關心俄烏戰爭對歐洲的影響，這或許可以理解。」

Monex Europe 外匯分析師 Ima Sammani 也認為，考量到目前的不確定性，拉加德的謹慎言論是合理的，但預計在本次會議後，外匯市場將會出現更多波動。

日圓貶勢持續，美元兌日圓升 0.16% 至 125.89 日圓。

截至台灣時間周五 (15 日) 約 6:00 價格：