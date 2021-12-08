英特爾擬運用Mobileye上市募資擴建晶片廠 力拚台積電、三星

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）周二（7 日）表示，計劃利用旗下 Mobileye 自動駕駛汽車部門明年首次公開發行（IPO）所募得部分資金，興建更多的晶片工廠，追趕台積電 (2330-TW)、三星等競爭對手的企圖心不言而喻。

英特爾 (INTC-US) 周二股價上漲 3.10% 至每股 52.57 美元，盤中一度大漲 8%，顯示華爾街樂見 Mobileye 上市。此前該股今年以來幾乎沒有變動，表現遠遜於費城半導體指數逾 40% 漲幅。

季辛格表示，隨全球汽車製造商花費數十億美元加速往電動車與自駕車領域轉型，此次的 IPO 將使 Mobileye 快速成長。

英特爾表示此次 IPO 將保留 Mobileye 的過半數股權，並獲得「大部分收入」，但季辛格並未具體說明出售的股份規模與籌資目標，僅表示該項上市計畫有助於公司全力建設晶片工廠。

目前英特爾已公開將在亞利桑那州興建兩座晶片工廠，不過其另外在美國其他州或歐洲興建晶片廠計畫的廠址仍未公開。

WestPark Capital 分析師 Ruben Roy 看好 Mobileye 的 IPO，認為能替英特爾帶來資金與營運策略重點，預估 Mobileye 未來的年複合成長率介於 25% 至 30% 左右。

華爾街日報（WSJ）專欄作家 Dan Gallagher 則認為，即使英特爾透過此次 Mobileye 的 IPO 上獲得大量資金，但仍無法解決該公司的核心問題，即在製程上趕過競爭對手。

英特爾目前一年資本支出接近 190 億美元，雖然分析師預估該公司明年的資本支出將大幅提升至超過 260 億美元，但仍遠遠落後台積電、三星預計明年各自超過 350 億美元的資本支出。

儘管如此，Gallagher 認為，考慮到英特爾自身的本益比只有 14 倍（比晶片業平均水準低 44%），因此該公司試圖釋放部分價值的作法是正確的。Mobileye 今年的營收預估成長逾 40%，該公司過去三年保持穩定的營業利益，讓許多汽車科技新創公司望其項背。