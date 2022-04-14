〈報稅看這裡〉預售屋也要課房地合一稅 留意買賣時點不誤報

5 月報稅季即將到來，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所表示，房地合一稅 2.0 已將預售屋買賣納入房地合一稅的課稅範圍，如果是在去年 7 月 1 日後買進預售屋，須注意預售屋買賣時間點不同，也會適用不同的所得稅申報規定。

KPMG 安侯建業稅務部協理陳信賢表示，財政部自 99 年起將預售屋買賣資料納入課稅資料的蒐集範圍，只要透過電腦資料庫自動查對預售屋買受人及交屋後登記所有權人是否為同一人就可勾稽是否有買賣預售屋。

陳信賢提醒，所得人千萬不要心存僥倖，以為預售屋買賣不須經過地政事務所登記，國稅局就掌握不到所得資料。

而去年 7 月適用的房地合一稅 2.0 也將預售屋買賣納入房地合一稅的課稅範圍，因此如果是在 110 年 7 月 1 日之後才買進預售屋，則須注意預售屋買賣因受取得時間點不同的影響，將會適用不同的所得稅申報規定。

陳信賢提醒，如果民眾在 110 年 6 月 30 日之前出售預售屋，屬財產交易所得，要在 111 年 5 月併入綜合所得稅申報，依綜合所得稅適用累進稅率 5%~40% 課稅。

但如果是在 110 年 7 月 1 日以後出售預售屋，將視同房屋及土地交易，按持有期間課以不同的稅率，並在交易日後 30 天內申報，一般而言，預售屋至完工過戶期間約為二年至五年，未來買賣預售屋，可能將面臨適用 35% 較高的稅負。

陳信賢提醒，民眾如有今年有出售預售屋計畫，要注意出售時點將會影響申報方式及稅額。

此外，為遏止預售屋炒作亂象，內政部推動「平均地權條例」修法，行政院已通過該草案，除配偶、直系、二等親或特殊情形，將限制換約轉售預售屋，政府此次修法，已有不動產專家預估將有一波預售屋下車潮。

