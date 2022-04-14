〈台幣〉連2日反彈 升值8.2分收29.004元

台北股匯今 (14) 日表現不同調，加權指數震盪收黑，新台幣兌美元匯率連續第 2 天反彈，一度強升超過 1 角，重回 28 字頭，可惜仍差臨門一腳，尾盤升幅收斂，以 29.004 元作收，升值 8.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 13.885 億美元。

台灣央行總裁楊金龍明示貨幣政策將朝向緊縮，但不會跟進美國升息步調，打擊高通膨已成為全球共識，南韓央行 (BOK) 周四罕見在尚未任命總裁的情況下宣布升息 1 碼，新加坡金融管理局 (MAS) 也公布緊縮貨幣政策，包括提高星元的斜率和中點，這也是繼去年 10 月和今年 1 月之後，再度祭出緊縮。

新台幣匯率今天以 29.06 元開出後，在拋匯力道湧現後，一度升抵 28.97 元，升值 1.16 角，但隨著股市翻黑，匯價漲幅隨之收斂，終場升 8.2 分，收在 29.004 元，台北外匯市場成交值 10.4 億美元，元太外匯市場成交值 3.485 億美元。

台股今天開高，一度上漲至 17374 點，不過，權值股普遍熄火，金融股更遭到大舉調節，拖累加權指數終場下跌 56 點，收在 17245 點，10 日線得而復失，外資反手賣超 8.72 億元。

亞洲主要國家央行已定調緊縮路線，帶動亞幣普遍走升，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.63%，新加坡幣領頭強升 0.77%，歐元勁揚 0.66%，日圓也反彈 0.57%，新台幣與韓元分別升 0.28%、0.27%，人民幣則小貶 0.06%。