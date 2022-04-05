5月報稅季 兩措施省稅、程序便利更有感

5 月報稅季倒數一個月，今年報稅除了基本生活費調整，讓省稅更有感外，手機報稅也新增編修扶養親屬功能，讓報稅程序更便利省時。

在基本生活費部分，去 (2021) 年度每個人的基本生活費從原本的 18.2 萬提高至 19.2 萬元，調幅為歷年來之最，以 4 口之家來說，以適用稅率 5% 來算，今年報稅至少可省下 2000 元以上的稅額。

根據財政部估算，基本生活費調高 1 萬至 19.2 萬元後，預估今年約有 229 萬戶因此受惠，減稅利益約 146 億元。

至於手機報稅部分，去年上路的手機報稅，今年升級 2.0 服務，新增編修扶養親屬功能。

北區國稅局說明，今年推出的「手機報稅 2.0」，民眾可選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，建立基本資料後，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號 + 查詢碼」或「行動自然人憑證 (行動身分識別)」完成身分認證後，系統自動帶入申報戶成員之所得及扣除額資料，並自動計算稅額。

民眾在系統帶入的申報資料，仍可透過手機切換至「編修模式」進行所得或扣除額等資料的編輯，如因手機螢幕尺寸限制，編輯不易，建議改用電腦裝置登入報稅系統進行資料編修。

不過要注意的是，目前外僑納稅義務人還沒納入「手機報稅 2.0」適用的對象，建議採用電腦裝置辦理網路報稅。