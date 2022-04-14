〈台積電法說〉HPC、車用需求超旺 今年營收成長有機會超標

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，現今高效能運算(HPC)、車用需求相當強勁，預期兩大領域今年業績年增幅將高於公司平均，也透露全年美元營收有機會超過先前預估的目標 24-29%。

依台積電首季來看，六大產品線皆較上季成長，其中，HPC、車用季增幅均達 26%，為首季主要成長動能，其餘如智慧型手機、物聯網、消費性電子與其他季增幅皆在 10% 以下。

展望全年，魏哲家預期，台積電 2022 年將會是強勁成長的 1 年，尤其在 HPC、車用業績成長最顯著，年增幅高於公司平均，物聯網約當平均，手機則接近平均，看好各類產品的半導體內含量持續增加，推升營收強勁成長。

針對部分消費性產品需求放緩，魏哲家坦言，部分終端應用如手機、PC、平板等需求確實趨緩，但其他需求仍維持強勁，包括 MCU、PMIC 等，訂單仍相當熱絡，且因疫情帶來的不確定性持續，預期客戶將維持較高的庫存水位。

外界也擔憂，隨著晶圓代工同業大規模擴廠，是否影響成熟製程，魏哲家重申，未來 5 年全球半導體 (不含記憶體) 年增幅約 7-9%，成熟製程也將受惠產品電子化、半導體含量增加而成長，且台積電成熟製程是以客製化服務出發，防禦性相當強。

獲利方面，台積電也指出，公司獲利由 6 大因素組成，包括先進製程開發和產能提升、定價、成本優化、產能利用率、技術組合，以及匯率，看好美元兌新台幣的匯率將自首季的 27.95 元貶至 28.8 元，對公司更為有利，也將持續改善成本。

財務長黃仁昭補充，儘管面臨通膨上升、先進製程複雜度提升、投資成熟製程、擴展海外生產據點以及生產成本增加，但若排除無法控制的匯率影響，仍看好台積電長期毛利率將達 53%、甚至以上。