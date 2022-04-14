〈台積電法說〉Q2營收估季增最多3.5%續創高 毛利率高標衝上58%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說會，繼公布首季純益創高後，公司也預估，第二季營收估 176-182 億美元，季增 0.11-3.59%，中位數估 179 億美元，季增約 1.8%，可望再創新高，且受惠費用控管得當、新台幣貶值等，雙率都再高於上季預測區間，毛利率高標更上看 58%。

台積電第二季財測以 1 美元兌新台幣 28.8 元計算，匯率假設預估較上季 27.95 元貶值，整季營收估達 176-182 億美元，季增 0.11-3.59%，毛利率估 56-58%，營益率 45-47%，雙率都再高於上季的 55.6%、45.6%

財務長黃仁昭指出，第二季受惠 HPC(高效運算)、車用需求帶動，抵消部分智慧型手機季節性因素，帶動營收持續向上，雙率向上則是受惠費用控管得宜、匯率有利，預期也將再較上季成長，並看好長期毛利率維持 53% 以上。

總裁魏哲家表示，由於疫情影響供應鏈、整體地緣性政治持續等影響，預期供應鏈庫存將維持高水位，且儘管宏觀環境不確定性多，但整體半導體需求長期受惠 5G、HPC 驅動，各類產品的半導體含量增加，台積電處於絕佳地位掌握成長機會。

魏哲家也重申，台積電產能將一路吃緊至 2022 年，今年全年美元營收年增 24-29% 展望不變，不過他也提及供應鏈有眾多挑戰，將持續與供應商緊密合作，與客戶合作，協助客戶解決晶片短缺的問題。

台積電首季受惠 HPC、車用需求強勁，營收達 175.7 億美元，季增 11.6%，年增 36%，毛利率 55.6%，季增 2.9 個百分點，年增 3.2 個百分點，超越財測高標 55%，營益率 45.6%，季增 3.9 個百分點，年增 4.1 個百分點，同樣優於財測；稅後純益 2027.3 億元，季增 22%，年增 45.1%，每股純益 7.82 元。