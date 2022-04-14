〈台積電法說〉魏哲家：與設備供應商緊密合作 不影響今年擴產計畫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，總裁魏哲家坦言，受疫情影響，先進製程、成熟製程機台交期均拉長，正與供應商緊密合作，不影響今年擴產計畫與資本支出，材料方面也能確保供應來源穩定，營運不受影響。

在晶圓代工廠、IDM 廠相繼擴產下，近來半導體產業面臨設備荒，魏哲家也提及，台積電正與機台供應商緊密合作，由於供應商受疫情造成的缺工、缺料等因素影響，導致先進製程、成熟製程設備交期均拉長。

魏哲家表示，台積電也派遣幾個團隊，進行現場支援，並確認影響機台交期的關鍵晶片，也和客戶合作，規劃公司的產能以優先支援這些關鍵晶片，協助供應商確保機台供應交期，盡力緩解供應鏈面臨的挑戰。

魏哲家強調，不影響今年產能擴充計畫，今年資本支出金額不變，目前正與供應商就明年的設備交期積極努力中。

材料方面，魏哲家指出，台積電具備完善的企業風險管理系統，原料供應策略為開發多元供應方案，也持續強化在地供應鏈能量，對於特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣，向不同地區的多家供應商採購，備有一定庫存。

至於材料價格高漲可能侵蝕毛利率，財務長黃仁昭則說，製造成本確實受材料價格上漲影響，但相信公司的定價能力、成本管控能力等，能抵銷對毛利率的影響。