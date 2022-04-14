〈台積電法說〉Q1純益2027億元 每股賺7.82元 均寫新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，並公布第一季財報，受惠漲價效益發酵，加上先進製程持續放量，及新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，毛利率衝上 55.6%，單季獲利突破 2000 億元大關、達 2027.3 億元，季增 22%，年增 45.1%，每股純益 7.82 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰。

台積電第一季營收 175.7 億美元，季增 11.6%，年增 36%，新台幣營收 4910.8 億元，季增 12.1%，年增 35.5%，毛利率 55.6%，季增 2.9 個百分點，年增 3.2 個百分點，超越財測高標 55%，營益率 45.6%，季增 3.9 個百分點，年增 4.1 個百分點，同樣優於財測；稅後純益 2027.3 億元，季增 22%，年增 45.1%，每股純益 7.82 元。

以製程來分，台積電第一季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 20%，先進製程 (包含 7 奈米及更先進製程) 營收占比達 5 成，16 奈米占比 14%，28 奈米 11%。

以技術平台來看，台積電第一季智慧型手機營收占比 40%，高效運算 41%，物聯網 8%，車用電子 5%，消費性電子 3%。其中，車用電子與高效運算營收成長最強勁，分別季增 26%。

