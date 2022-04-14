鉅亨美股雷達：美將公布多項數據 馬斯克擬以430億美元敵意併購推特

美股重要看點：

美國今日將公布 3 月零售銷售、進口物價指數、上周初領失業金人數、4 月密大學消費者信心指數等數據。另外，多間美國大型銀行將公佈第一季財報，包括高盛、大摩及花旗。美國 10 年期公債殖利率來到 2.683%，美股期貨週四 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.18%，標普 500 期貨漲 0.02%，那斯達克 100 期貨漲 0.06%。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (13 日) 表示，雖然通膨可能已經觸頂，但為了平抑物價漲幅，仍須積極升息，並認為美國經濟有能力應付這樣的貨幣緊縮，暗示除了 5 月升息 2 碼之外，6 月甚至 7 月可能也會有同樣升幅。

華勒表示，目前美國經濟強健，足以承受這樣的積極升息，不會因此嚇壞市場、導致崩盤，引爆所謂的「伏克爾時刻」(Volcker moment)。

交易員仍高度預期 Fed 在 5 月和 6 月開會都將一舉升息 2 碼，但對今年出現第三次一口氣升 2 碼的預期心理已經轉淡。周三的利率期貨定價顯示，交易員押注今年年底的聯邦基金利率將介於 2.25-2.5%，略低於上周預估的 2.5-2.75%。

各大企業對通膨侵蝕獲利發出警訊，但華爾街仍看好標普 500 指數企業，在今年和明、後兩年實現更高的淨利率。

FactSet 分析師平均預期，2022 年標普 500 指數淨利率將達 13%，2023 年和 2024 年分別為 12.98% 和 13.38%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月進口物價指數月增率 (%)，前值 1.4

美國 3 月進口物價指數年增率 (%)，前值 10.9

美國 3 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.6，前值 0.3

美國 3 月零售銷售年增率 (%)，前值 17.6

美國 3 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 0.7，前值 0.2

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 16.6

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 152.3

美國 4 月密大消費者信心指數初值，預估 59，前值 59.4

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤週三 (13 日) 推文指出，受到中國上海和昆山封城影響，蘋果新款 MacBook Pro 交貨期已被延長 3 到 5 週，但蘋果新款 iPhone SE 需求放緩，其交貨時間尚未縮短。

受到中國上海和昆山相繼封城波及，蘋果供應商和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 和仁寶 (2324-TW) 等三大供應商已經停工。

由於廣達是蘋果高階 MacBook Pro 機型的獨家供應商，郭明錤週三推文稱，新 MacBook Pro 機型自去年 (2021) 推出以來需求暢旺，中國封城後讓該產品交貨時間延長 3 至 5 週。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

多家外媒週三 (13 日) 報導，臉書母公司 Meta 計劃 2024 年發布首款擴增實境 (AR) 眼鏡。此消息激勵 Meta (FB-US) 收紅 0.40% 至每股 214.99 美元。

Meta 首款全 AR 眼鏡代號為「Project Nazare」，Meta 目標是 2024 年推出首款 AR 眼鏡，並且在為 2026 年研發更輕、更先進的第二代 AR 眼鏡，2028 年再推出第三代。

據報導，由於材料價格昂貴，預計 AR 眼鏡成本將超過 Meta 售價 299 美元的 Oculus Quest 2 VR 頭戴裝置。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

馬斯克周四（14 日）提出以每股 54.20 美元現金，總價值約為 430 億美元收購推特，稱這是「最好也是最後」的收購邀約，看到推特有非凡的潛力並將釋放這一潛力，若邀約被拒絕將會重新考慮自己作為股東的立場。

根據周四馬斯克向美國證券交易委員會（SEC）申報的文件，馬斯克將以每股 54.20 美元現金收購推特股票，較推特 1 月 28 日收盤價溢價 54%，也較周三收盤溢價 18%，進行敵意併購。消息傳開後，推特股 美股開盤前大漲 6.91%，每股暫報 49.02 美元。