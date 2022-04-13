電子股一吐悶氣 台股強彈310點收17301點 台積電貢獻137點漲點

台股今 (13) 日跟隨日韓股市強彈，不僅收復萬七、五日線，更直奔 17300 點關卡，電子族群展開反攻，權王台積電擺脫頹勢勁揚近 3%，貢獻大盤約 137 點漲點，航海王、鋼鐵人等傳產股也來助攻，加權指數終場上漲 310.74 點或 1.83%，收在 17301.65 點，但成交值僅有 2609.59 億元。

櫃買指數終場上漲 2.49 點或 1.21%，收在 207.78 點，成交值 659.68 億元。上市櫃成交值合計 3269.27 億元。

權王台積電 (2330-TW) 法說登場前夕吸引買盤回流，今天股價強漲，最高來到 576 元，終場收 573 元，漲福 2.87%，市值回升至 14.85 兆元；聯發科 (2454-TW) 勁揚超過 4%，終場收 880 元，市值也攀至 1.4 兆元之上；其他電子權值股包括聯電、瑞昱、台達電、鴻海、國巨等反彈力道也相當強勁。

華新 (1605-TW)3 月營收亮眼，4 月不銹鋼盤價續漲，同時還將投資 2 億美元入主印尼鎳廠旭日，搶攻電池原料市場，今天股價延續漲勢，直奔漲停 34.3 元，改寫 22 年新高，成交量爆出 17.6 萬張；電器電纜族群今天同步走高，包括華榮、華電、中電等均表現不俗。

資金同步轉進傳產族群，航運股回神，貨櫃航商長榮勁揚 4%，萬海、陽明漲逾 3%，航空雙雄受惠解封題材，華航、長榮航大漲超過 3%，其他包括新興、中航、台航、榮運等，漲勢都相當強勁。

鋼鐵股延續漲勢，志聯、千興、新鋼、佳大均亮燈漲停，燁輝、燁興、彰源、聚亨、春源、春雨等也上漲 3-5%。

此外，各國陸續鬆綁邊境管制，台灣民眾暑假出國也有望免隔離，旅行社族群受到解封題材激勵，股價一吐悶氣，包括雄獅、鳳凰、山富、五福、易飛網全都亮燈漲停，飯店股晶華、夏都、富野同樣表現凌厲。