金融股扯後腿 台股翻黑跌56點收17245點 10日線得而復失

美股周三強勢反彈，但台股今 (14) 日走勢震盪，電子股互有漲跌，航運、電纜、生技股表現有撐，金融股則遭大舉調節、賣壓沉重，拖累加權指數收黑，終場下跌 56 點或 0.32%，收在 17245.65 點，10 日線得而復失，成交值 2544.12 億元。

櫃買指數逆勢上漲 0.15 點或 0.07%，收在 207.93 點，成交值 657.74 億元。上市櫃成交值合計 3201.86 億元。

權王台積電法說下午登場，早盤一度漲至 578 元，終場收平盤 573 元；國巨、研華、大立光、矽力 - KY 等電子指標股獲得買盤力挺；不過，聯發科遇壓下跌逾 2%，收 861 元，廣達、南亞科同樣賣壓沉重。

金融族群漲多拉回，玉山金、兆豐金股價重挫 4-5%，第一金、華南金、彰銀、中信金等也有 2% 以上的跌幅，金控雙雄也下跌 1%。上市金融類股指數重挫 2.4%，失守 1900 點。

行政院拍板徵用快篩，國家隊即將成軍，市場看好相關廠商第二季營運表現，檢測股再度吸引買盤進駐，包括泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、亞諾法、瑞基、ABC-KY 等盤中均亮燈漲停，生技族群同歡慶，生華科、中化生、和康生、國光生、台耀、東洋、奈米醫材等都吸引資金進駐。

航運股方面，航空雙雄受惠解封題材利多，長榮航勁揚約 6%，華航也有 2% 以上的漲幅，貨櫃三雄則遭調節，長榮、陽明、萬海下跌 1-2%，不過，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、四維航、新興等仍獲資金點火。

值得注意的是，華新攜手青山集團近軍印尼，跨足全球最大鎳礦開發，提前布局電動車市場，近來股價漲勢凌厲，今天再大漲逾 8%，終場收 37.2 元，改寫新天價紀錄。