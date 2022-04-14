蘇揆拍板徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑 國軍支援增產

行政院今 (14) 日上午召開院會，行政院長蘇貞昌拍板，為因應民眾快篩需求，提供量足價穩的試劑，以降低染疫重症死亡，今天起徵用快篩，目標每月 4000 萬劑，國軍將會投入人力協助廠商生產。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述蘇揆裁示，蘇貞昌表示，鄰近國家韓國近一周每日新增確診近 20 萬人，中國單日新增 2.7 萬人，並遍及多省；台灣方面，清明連假後，雖本土確診數上升，但僅有 16 例中症、2 例重症，99.6% 都是無症狀或輕症。

蘇貞昌指出，政府上周已經宣示正常生活、積極防疫、穩健開放原則，建立韌性的新台灣模式，維持大家生活正常，確診數上升無可避免，須調整防疫策略，不過，有保留醫療院所量能、輕重症分流，目前也核定新北市試辦居家照護措施。

蘇貞昌表示，目前解除隔離或檢疫以快篩取代 PCR 檢測，政府決定自今天起徵用快篩試劑，同時也大量進口，希望每月達 4000 萬劑，以滿足民眾需求。

疫情指揮中心昨天表示，政府啟動徵收快篩，出貨將交由指揮中心統籌分配，家用快篩試劑售價可望降至每劑新台幣 200 元以下；未來快篩販售有三大管道，除保留現有市場機制外，並增加公費快篩及類似口罩實名制的配額販售。

