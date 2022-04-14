〈焦點股〉快篩國家隊將成軍 檢測股急奔漲停

行政院長蘇貞昌拍板徵用快篩試劑，目前國產廠商已有 5 家通過專案製造，合計產能約 1000 多萬劑，隨著國家隊逐漸成形，市場看好相關廠商第二季營運表現，檢測股今 (14) 日再度吸引買盤進駐，包括泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、亞諾法 (4133-TW) 等多檔均亮燈漲停，生技族群也同歡慶。

國產家用快篩廠包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅，共計 5 家已取得專案製造核可，以產能來看，泰博單班制月產能可達千萬劑以上，寶齡富錦約 300 萬劑，台塑生醫近百萬劑，凌越、安特羅約在百萬劑以下，合計產能可望超過 1500 萬劑。

國內本土確診不斷攀升，指揮中心預告單日染疫恐突破萬人，帶動快篩需求強勁，政府定調徵用快篩，目標每月 4000 萬劑，國軍將投入人力協助廠商生產。指揮中心表示，快篩國家隊仍在籌備中，政府與廠商已簽訂 800 萬劑快篩試劑的共同供應契約，試劑價格將會更加親民，每劑可望低於 200 元。

國內主要快篩供應商泰博市占約達 7 成，寶齡富錦居次，今天在買盤追捧下，泰博攻上漲停，達 291.5 元，創近 2 年新高，累計 4 月以來，股價已大漲超過 4 成，寶齡富錦同步亮燈，達 124 元，攀上 10 個月高點，累計 4 月迄今漲幅達 15%。

亞諾法、瑞基、ABC-KY 等檢測族群同奔漲停，資金積極湧入生技股，包括生華科、立康、商之器均衝上漲停板，其他包括東洋、奈米醫材、博晟生醫、優盛、中化生、和康生、國光生、台耀、雃博、泰福 - KY 等漲勢都相當凌厲。