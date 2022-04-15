〈台股盤前〉周線有收黑壓力 族群間快速輪動

台股昨日反彈遇年線反壓，終場收在全日最低點 17245.65 點，下跌 56 點，隨著美股四大指數下跌，科技股壓力重，而台積電在法說後下跌 3.09%，法人預料今日台股各族群持續快速輪動，而周線有收黑壓力。

美股道瓊指數昨日下跌 113.36 點或 0.33%，收 34,451.23 點；標普 500 指數下跌 54 點或 1.21%，收 4,392.59 點，而科技股走跌壓力較重，那斯達克指數下跌 292.51 點或 2.14%，收 13,351.08 點；費城半導體指數更下跌 91.1 點，跌幅達 2.92%，收 3,028.2 點。

三大法人昨日再度轉賣，合計在集中市場賣超 3.02 億元，其中，外資賣超 7.48 億元，自營商也賣超 11.2 億元，僅投信買超 15.7 億元。

台積電法說釋出樂觀訊息，除了第一季稅後純益 2027.3 億元，季增 22%，年增 45.1%，每股純益 7.82 元創單季新高，展望第二季，有望挑戰連續第七季改寫歷史新高。

而台積電總裁魏哲家重申，台積電產能將一路吃緊至 2022 年，因此，景氣反轉也不會降價，若長期來看，成熟製程仍將受惠產品電子化、半導體含量增加而成長。

不過，大立光法說訊息看法偏中性，執行長林恩平直指，目前看 4、5 月營收都會比 3 月差，整季產品組合與上季差不多，且客戶端對銷售信心度也不高。

群聯指出，鎧俠和威騰汙染事件已影響 NAND 供給面，本月 PC 客戶已接受漲價，漲幅約 10%，儘管短期俄烏確實影響消費性產品需求，但商用需求則持續走強，預計第三季旺季仍會有一波較大的成長。

由於車用晶片持續短缺，凌陽車用資通訊娛樂系統 (DisplayAudio)SoC 供不應求，供需缺口仍高達 4 成。

整體來看，法人指出，近期資金仍相對青睞傳產、第二季營運展望正向的族群，電子股壓力較重，因此，類股輪動速度持續加快，不過大盤在中大型電子股承壓下，預料短線仍難突破上方反壓。