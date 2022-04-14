行政院徵用快篩 泰博：已擴大產能、暫停出口

行政院即日起徵用快篩試劑，目標每月 4000 萬劑，對此，泰博 (4736-TW) 今 (14) 日表示，目前抗原快篩試劑已暫停出口並擴大產能，除了可滿足各大通路需求外，也能配合政府防疫徵用數量。

國內本土快篩試劑廠中，以泰博市占率最高、月產能可達千萬劑；寶齡 (1760-TW) 則約 300 萬劑，其他製造商包括國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW)、台塑生醫等。

行政院長蘇貞昌今日拍板，為降低染疫重症死亡、因應民眾快篩需求，提供量足價穩的試劑，今日起徵用快篩，目標每月 4000 萬劑，國軍將會投入人力協助廠商生產。

泰博表示，目前已擴大抗原快篩產能並暫停出口，產能足以充分供應國內所有各大通路、連鎖超商、社區及企業法人客戶需求，此外，也能配合政府防疫政策徵用的抗原快篩試劑數量。

另外，國內快篩試劑單價落在 300 元上下，較海外高出數倍，政府擬成立快篩國家隊，除了大量採購家用快篩外，未來快篩價格有望降至 200 元以下。

據了解，泰博正在評估成本與銷售模式，將與各銷售通路協商，配合政府政策降低零售價格，以滿足民眾防疫需求。寶齡則表示，目前公部門標案價格有鬆動，不過仍會視市場變化來做價格調整。