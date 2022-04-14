〈台股盤中〉遇年線反壓拉回平盤測試 靜待權王法說訊息

台股今 (14) 日開高走低，早盤在遇到上方年線反壓 17400 點位置時拉回，並跌破 17300 點，盤中最低來到 17268 點，隨後在平盤上下來回測試，市場等待台積電法說釋出的訊息，預估成交值縮至近 2500 億元。

盤中各族群輪動漲，由於衛福部鬆口，出國旅遊回國後免隔離最快有望在今年暑假實施，激勵旅遊相關個股續強，旅行社業者山富、鳳凰和五福均亮漲停燈號，易飛網漲逾 8%，雄獅漲幅也達半根停板。

出境題材使航空業者同步走強，華航和長榮航均漲超過 3%，並帶動航太零組件連袂漲，寶一一度漲停，晟田、漢翔和駐龍漲幅 5% 上下，豐達科漲逾 3%，長榮航太漲 2%。

生技族群同樣有不錯表現，全宇生技、ABC-KY 漲停，中化生、寶齡富錦、台耀漲幅 7-8%，亞諾法、國光生均漲半根板上下，和康生、雃博漲 3% 左右。

而轉為相對弱勢的是金融族群，台中銀、臺企銀和玉山金跌 3% 上下，兆豐金、高雄銀、中信金、上海商銀、王道銀行和聯邦銀均跌 2% 之上，合庫金、開發金、第一金、台新金、華南金、新光金等均遭壓在盤下。

市場等待台積電下午的法說訊息，法人認為，近期因終端需求減弱，市場擔心晶圓代工產能不斷擴建，造成未來產能供過於求，但大多數晶圓代工廠新增產能明年下半年才會開出，且在 HPC、5G 和 IoT 等規格升級下，仍有利於製程升級。

元大投顧表示，俄烏戰事未解、通膨居高不下、消費性電子面臨庫存調整，加上美國聯準會 5 月初可能升息和縮表，干擾全球股市，建議投資人操作仍以短線價差型交易為主。

統一投顧則指出，指數站回 5 日均線，化解短線再向下破底的疑慮，不過，短中期均線已呈現空頭排列，短線又面臨月線和年線 17400 點的壓力，上檔空間有限。