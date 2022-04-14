半導體搶才東移花蓮 矽品前進東華大學儲備半導體人才

半導體業現今面臨嚴峻的人才缺口，各家大廠不分國內外皆積極求才，全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品精密與國立東華大學今 (14) 日舉辦產學合作簽約儀式，招募佈局率先東移，共同儲備半導體封測人才，象徵花東縱谷的人才大戰正式開打。

矽品指出，半導體業在臺灣擁有完整產業鏈，為世界先進晶片製造中心，隨著未來科技如元宇宙、自駕車、人工智慧等產業技術不斷突破，晶片將構築未來世界新樣貌，臺灣半導體業的科技實力扮演舉足輕重的重要角色。

不過，為維持產業競爭力與關鍵地位，「人才」成為決定產業興衰的關鍵資源，受少子化衝擊與選擇理工組學生逐年遞減，導致應屆畢業生不足，臺灣理工人才荒早已供不應求。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，半導體黃金十年正在發展，矽品近年積極在大中部地區擴廠，封測人才需求量龐大，因此決定東移招募版圖，目的招募設備、製程、測試、IT(軟、硬體) 與廠務工程師等職缺與技術人才，皆為封測業最夯熱門職缺。

東華大學也在校長趙涵捷帶領下，積極深化產學合作，以其電機博士背景，超前整合理工學院之跨域資源與技術，培育具備國際觀點的科技人才，不僅契合半導體產業需求，更是企業愛用的優秀人才。

東華大學被譽為花東縱谷裡的學術殿堂，肩負培育臺灣東岸高等教育人才之責，辦學績效深獲各界肯定，大學排名更屢創新高，趙涵捷表示，未來需要學生用創新與執行去創造，半導體封測產業將是學生夢想創造的最好園地。

尤其矽品精密為中部最大封測廠，掌握先進封測技術，在半導體產業鏈承上啟下，是不可或缺的一環，其所屬投控集團更在封測業市佔排名第一，期能藉由這次產學合作，協助學生穩步邁向夢想未來。

矽品精密東進東華，將依學生需求協助安排至新竹、臺中、彰化地區廠區進行月薪實習，希望提供更多東部地區學子進入半導體封測產業之契機，也歡迎在東華求學的西部學子加入矽品，為返鄉就業作準備，返鄉遊子不僅能就近照顧陪伴家人，也能節省租金及生活費，一舉數得。

矽品立足大中部地區，放眼國際封測視野，能讓學子實習期間即能聚焦就業市場需求，銜接半導體職場快速累積競爭力，未來有機會進入矽品一展所長，順利成為半導體封測產業菁英的一份子。