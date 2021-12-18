數據存檔違規！摩根大通遭美罰款2億美元

週五 (17 日) 摩根大通與美國監管機構達成和解協議，因對監控員工通訊方面出現過失，而支付 2 億美元的罰款。

週五摩根大通因允許員工使用 WhatsApp 和其他平台規避聯邦記錄，支付 2 億美元的罰款，與美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 達成和解。

SEC 最新聲明中提到，摩根大通證券承認近年來廣泛大量的記錄保存失敗。該銀行員工至少在 2018 年 1 月至 2020 年 11 月期間使用個人智慧型手機、電子郵件帳戶，以及 Meta 旗下 WhatsApp 在內的消息服務來處理證券業務，摩根大通同意支付 1.25 億美元的罰款。

CFTC 聲明提到，至少自 2015 年以來，摩根大通因允許未經批准的通訊，因此對該銀行處以 7500 萬美元的罰款。

美國聯邦法律要求金融公司保留並保留經紀人和客戶之間電子消息的詳細記錄，以便監管機構可以確保這些公司不會繞過反欺詐或反壟斷法。

消息人士指出，摩根大通非官方通訊涉及 100 多名員工使用個人簡訊、電子郵件和 WhatsApp 帳戶交換數萬條資訊，內容涉及從交易到投資銀行業務，法規要求企業將此類記錄保留三到六年，甚至更長時間。

摩根大通 (JPM-US) 表示將發布一份證券文件承認此事。摩根大通週五下跌 2.26% 至每股 156.76 美元。