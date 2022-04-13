中保科未來3年維持3-5%成長 智慧城市比重將超越系統保全

中保科 (9917-TW) 積極調整營運結構，由公司提出的營收調整方向來看，去年智慧城市占集團營收約 21%，仍大幅落後系統保全業務的 40%，未來幾年集團營收仍將維持成長 3-5%，預估到 2025 年智慧城市業務營收將占第一，達 35%，超越系統保全 30%。

中保科副董事長林建涵今 (13) 日在線上法說會中指出，中保科未來成長動能最大區塊就在智慧城市的建置，就營業毛利而言，系統保全約可維持在 48-50%，智慧城市毛利目標設在 25% 左右、未來有機會提升至 30%，至於系統保全，也永遠不會放手。

就整體營收比重來看，中保科智慧城市加上系統保全兩大業務，在 2025 年營收占比合計將高達 65%。

中保科目前服務的客戶高達 60 萬戶，2021 年各項事業營收占比，分別為系統保全 40%、駐衛保全 17%、物流服務 16%、智慧城市 21%、餐飲服務 3%、其他 3%；規劃預計到 2025 年則分別為智慧城市 35%、系統保全 30%、駐衛保全 10%、物流服務 15%、餐飲服務 9%、其他 1%。

中保科過去幾年一直削減駐衛保全的經營規模，林建涵指出，駐衛保全業務降幅明顯，主因人力未來成本愈來愈高，行業也更競爭，因此努力透過系統及保全服務科技陸續取代，並將多數營收比重轉至智慧城市、上升比例最高；系統保全每年仍維持成長 2-3%，但因其他事業成長更大，也因此營收比重下滑。

中保科預計，2021 到 2025 的大方向，每年合併營收大約保持 3-5% 成長。

中保科未來鎖定的重點包括智慧社區、智慧城市、綠能等相關布局。林建涵表示，關於智慧城市及社區的規劃跟新進綜合設計標案，先前只做弱電，現在進入到結合機電跟消防規劃，之前每年接案約 200 件，每件金額約 300-500 萬元，在提出進階的綜合設計服務之後，將可帶動每件案子金額到 1000 萬元甚至上億元。

林建涵指出，中保科開始準備提供儲能服務給客戶，應該在今年底就會開始看到儲能服務；此外，中保科也幫轉投資公司國產實業 (2504-TW) 進行儲能規劃，國產為了提供預拌混凝土給大廠，也被要求要有減碳 ESG 政策，中保科也開始為台灣傳產業的工廠去做儲能跟減碳的規劃。

中保科去年營收 141.35 億元與每股純益 5.73 元，同步改寫歷史新高，擬配發每股 5 元現金股利。